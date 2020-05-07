Dolar neden yükseliyor Ali Babacan sebebini açıkladı! Büyük bir kriz geliyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında son günlerde dolar kurunun yükselme sebebini açıkladı. Babacan büyük bir ekonomik krizin olacağını da söyledi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk oldu. Öztürk'ün sorularını cevaplandıran Ali Babacan, bir çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Babacan koronavirüs nedeniyle büyük bir ekonomik krizin yaşanacağını söyledi. Babacan son günlerde dolar kurunun hızla yükselmesiyle ilgili de konuştu ve doların neden yükseldiğini açıkladı.

Ali Babacan, “koronavirüs krizinin sağlık kısmı bittiğinde çok ciddi bir ekonomik krizle yüzleşeceğiz. İşsizlik rakamlarının geleceği boyutu açıklamaya korkuyorum” dedi. Koronavirüs krizi nedeniyle dünyadaki bir çok önemli ekonomistle görüştüğünü ifade eden Babacan; ''kısa sürede sorunlar çözülmez, uzun vadeli bir kriz beklentisi var. Türkiye de gerekli tedbirleri almazsa çok ciddi sıkıntılar yaşar” dedi.Babacan’ın açıklamaları şöyle:

Açıklanan tedbir paketleri çok çok küçük

Türkiye’de maalesef ekonomik tablo son yıllarda gittikçe bozuluyordu, bütçe açığı artıyordu.Maalesef Türkiye bu zayıf bünyeyle bu koronavirüs salgınına yakalandı.Açıklanan tedbir paketleri çok çok küçük. Türkiye’nin bu krizi düzgün atlatabilmesi için en az 20 milyar dolarlık bir döviz kaynağına ihtiyacı var. Aksi hâlde maliyeti çok yüksek olur. Maliyeti, hem durgunluktur hem işsizliktir, yoksulluktur.

Uzun vadeli bir kriz beklentisi var

Koronavirüs krizi nedeniyle dünyadaki bir çok önemli ekonomistle görüştüm kısa sürede sorunlar çözülmez, uzun vadeli bir kriz beklentisi var. Türkiye de gerekli tedbirleri almazsa çok ciddi sıkıntılar yaşar.

Dolar neden yükseliyor?

Bu tarz durumlarda doğrudan destek gerekir. Ciddi bir ekonomik durgunluk olacak. Kur niye artıyor diye soruyorlar. Karşılıksız para basarsanız, o paranın değeri düşer.