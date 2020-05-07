Fırat Altunmeşe'yi babası İzzet Altınmeşe böyle ti'ye aldı sosyal medyaya düştü

Son olarak FOX'ta yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan oyuncu Fırat Altınmeşe'nin babası usta sanatçı İzzet Altınmeşe gençlik fotoğrafını paylaşarak ben daha yakışıklıydım dedi. Peki Fırat Altınmeşe kimdir, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

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Usta sanatçının oğlu İzzet Altınmeşe sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşım yaptı ve gençken ben oğlumdan daha yakışıklıydım dedi. Olay olan paylaşım sonrası birçok vatandaş Fırat Altınmeşe kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı araştırmaya başladı.

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, Twitter'dan oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine dair bir paylaşımda bulundu.

Altınmeşe, oğlunun fotoğrafı ile kendisinin yıllar önceki bir karesini kıyaslayarak, "Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece beni yok. Babasının oğlu..." ifadelerini kullandı.

Fırat Altınmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu olan Fırat Altınmeşe aslen Diyarbakır'lıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitimini iki sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altınmeşe, İstanbul’da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk olarak Vicdan isimli dizide rol alan ve ardından Kaçak Gelinler dizisinde Can karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.

Fırat Altınmeşe'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Demir) (TV Dizisi)

2017 – Aslan Ailem (Umut) (TV Dizisi)

2017 – Sofra Sırları (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Kemal) (TV Dizisi)

2016 – Hesapta Aşk (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Emre) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)