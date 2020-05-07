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Sağlık çalışanlarını hiç kimse böyle çizememişti! Banksy yaparsa böyle olur

Koronavirüsle savaşın kahramanları onlar... Sağlık çalışanları için bugüne kadar pek çok şey söylendi, yazıldı, çizildi... Ancak sağlık çalışanlarının hakkını efsane olan gizemli sokak sanatçısı Banksy verdi...

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Efsanevi sokak sanatçısı Banksy, karantina sürecinde bir esere daha imza attı. Southampton General Hastanesi'ne hediye ettiği eserde Banksy, ‘süper kahraman’ gibi resmettiği sağlık çalışanlarına çabaları için teşekkür etti.

Batman ve Örümcek Adam'ı çöpe attı

Resimde bir çocuğun oyuncak sepetindeki Batman ve Örümcek Adam oyuncaklarını yerine, pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor.

Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim

Bir de not gönderen Banksy, “Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum” dedi.

Sanatçı, ‘Çığır Açan’ (Game Changer) adını verdiği eserini Instagram hesabından da paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

. . Game Changer

Banksy (@banksy)'in paylaştığı bir gönderi ()

Hastanenin acil girişine asıldı

Büyük kısmı siyah beyaz olan bir metrekare boyutundaki resim, hastane yönetimi tarafından acil servis girişine asıldı. Banksy adına Guardian gazetesine konuşan bir sözcü, resmin karantina döneminden sonra İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları yararına açık artırmaya çıkarılacağını belirtti.

Daha önce de bunu yapmıştı....

Bu, Banksy'nin karantina döneminde yaptığı ikinci eser oldu. Daha önce de evinin banyosunda bir dizi farenin yarattığı karmaşayı resmeden Banksy, “Karım evde çalışmamdan nefret ediyor" notunu düşmüştü.

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