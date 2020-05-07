Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma! Motorine bu kez indirim geliyor

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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Önceki gece benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına ise 27 kuruş zam yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor.

7 kuruş indirim bekleniyor

İnternethaber'in akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında saat 24:00 itibarıyla 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Pompaya yansıyacak mı?

Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ise EPGİS'in Enerji (Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.



