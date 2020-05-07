Tottenham ve Napoli'den Vedat Muriç'e transfer teklifi

KOSOVA Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Premier Lig ekibi Tottenham ile Serie A ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'e transfer teklifi yaptığını söyledi.

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Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi için transfer teklifi yapan takımı açıkladı.

Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

"Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır"

Federasyon başkanı, "Tottenham, Muriqi'nin transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya'da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır." ifadelerini kullandı.

''Napoli'nin talebi olduğunu biliyorum"

İtalya'dan Napoli'nin de 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğunu kaydeden Ademi, "Serie A'dan birçok takım onun transferi için girişime başladı, Napoli'nin de talebi olduğunu biliyorum" dedi.

Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor

Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıktı ve 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.