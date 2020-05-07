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Galatasaray'da Nazım Sangare sesleri

Mariano, Şener ve Linnes'in biletini kesen Galatasaray, Antalyaspor'dan Nazım Sangare'ye yöneldi.

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Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken özellikle sağ bek mevkiinde büyük bir değişim yaşanacak.

Sabah'ın haberine göre; Brezilya takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bekleneni veremeyen Şener Özbayraklı ile Martin Linnes'i de kadrosunda düşünmeyen Galatasaray yeni sağ bek için ilk hamlesini Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'ya yapmıştı. Ancak 1.5 milyon Euro yıllık ücrette ısrar eden Norveçli sağ bek oyuncusu sarı-kırmızılıların 1 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

Nazım Sangaré gelmeye hazır
Elabdellaoui'dan olumsuz cevap alan Galatasaray B planı olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangaré'ye yöneldi. 25 yaşındaki milli oyuncu, kulübü ile anlaşmaları halinde pazarlık yapmadan sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya hazır.

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