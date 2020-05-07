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Koronavirüs teşhisi kondu doğum yaptı 3 gün sonra vefat etti

UŞAK'ta, hamileliğinin 33. haftasında koronavirüs teşhisi konan Meryem Sever, sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdikten 3 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise kuvöze alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Uşak'ın İlyaslı köyünde oturan hamile Meryem Sever, iddiaya göre sağlık kontrolü için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada kontrolleri yapılan Sever'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Sever'in 33 haftalık hamileyken sezaryen ile doğumu gerçekleştirildi.

Anne Meryem Sever, doğumdan 3 gün sonra hayatını kaybederken, bebeğin ise kuvözde tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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