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1 karat pırlanta yüzük fiyatı kaç para? 1 karat kaç gram eder?

Survivor'da Anneler gününe özel bir yarışma yapıldı ve kazanan oyunculara annelerine hediye etmek üzere 1 karat pırlanta tektaş yüzün hediye edildi. Bunun üzerine birçok vatandaş 1 karat pırlanta yüzük kaç para, 1 karat kaç gram eder gibi sorularının yanıtını araştırdı.

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Survivor 2020'de dün akşam kıyasıya bir yarış yaşandı. Kazanan takımın oyuncularına Anneler Günü hediyesi olarak 1 karat pırlanta yüzük hediye edildi. Bunun üzerine binlerce vatandaş 1 karat pırlanta yüzük kaç para eder sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 1 karat pırlanta yüzün kaç para eder, 1 karat kaç gram eder? 

1 ve 0,30 Karat pırlanta tektaş yüzük fiyatı ne kadar merak edilenler haberimizde. 

Kuyumcular piyasasında 1 Karat tektaş pırlanta yüzük fiyatları yüzüğün markası, hammadesi ve taşın boyut ve özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak 26 bin TL ila 37 bin TL arasında fiyatlarla satın alınabilmektedir.

0,30 KARAT PIRLANTA TEKTAŞ YÜZÜK KAÇ TL?
Kuyumcular piyasasında 0,30 karat pırlanta tektaş yüzükler ise kalite ve taş özelliklerine göre değişiklik göstermekle beraber 2 bin 800 TL ile 3 bin 700 TL arasında fiyatlardan alınabilmektedir.

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