UEFA'nın İstanbul planı belli oldu

Futbol dünyası normalleşme adımlarını atmaya başlarken UEFA, Avrupa kupaları için İstanbul'u gündemine aldı.

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Avrupa kupalarını Ağustos ayında daha önce belirlediği takvime göre oynatmayı hedefleyen UEFA, bir yandan da alternatif planını hazır tutmak istiyor. Bunun için de düşünülen ilk adres İstanbul.

TFF garanti verdi

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, yarı finalleri de şampiyonluk maçına ev sahipliği yapacak İstanbul'da oynatma seçeneğini yedekte tutan UEFA'nın kapsını çaldığı TFF, organizasyon için her türlü garantiyi verdi. Yerel liglerin 2 Ağustos'a kadar tamamlanmasını isteyen UEFA, Avrupa kupalarını daha önceden hazırlanan takvime göre ve belirlenen şartlarla Ağustos ayında oynatmayı hedefliyor. Futbolun patronu bir taraftan da B planını hazır tutmak istiyor. B planında ise ilk adres İstanbul.

"Sıkıntı olmaz, organize ederiz"

UEFA net bir şekilde federasyona "Hazır mısınız, Ağustos'ta yarı final ve finali İstanbul'da oynatmayı planlasak organizasyonun üstesinden gelebilir misiniz?" diye sordu. TFF, "Sıkıntı olmaz, organize ederiz" yanıtını verdi.



27 Mayıs'ta karar verilecek

Daha önce finallere ev sahipliği yapan 4 büyük stada sahip olan İstanbul'da sadece Devler Ligi değil, Avrupa Ligi yarı finallerinin de yapılabileceği UEFA koridorlarında konuşuluyor. Kararın 27 Mayıs'ta yapılacak toplantıda verilebileceği belirtiliyor.

İstanbul'un final karnesi

2005 | Atatürk Olimpiyat Stadı - Şampiyonlar Ligi finali

2009 | Şükrü Saracoğlu Stadı - UEFA Kupası finali

2013 | Türk Telekom Stadı - FIFA U20 Dünya Kupası finali

2019 | Vodafone Park - UEFA Süper Kupa