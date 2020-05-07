Birleşmiş Milletler'den korkutan koronavirüs açıklaması

BM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 salgınının, dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini bildirerek milyonlarca kişinin salgından korunması için 6,7 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres'in koronavirüs salgınıyla mücadele için mart ayında açıkladığı 2 milyar dolarlık küresel yardım planını genişletti.

En büyük yıkım bu ülkelerde hissedilecek

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, salgının dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, en büyük yıkımın ve istikrarsızlığın da yine bu ülkelerde hissedileceğine dikkati çekti.

Bu ülkelerde bir an önce önlem alınmazsa salgının çatışma, yoksulluk ve kıtlığa neden olacağı uyarısında bulunan Lowcock, salgının savunmasız ve kırılgan ülkelerde yayılmasının engellenmesi için 6,7 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.BM yardım programlarına salgınla mücadele döneminde Benin, Cibuti, Liberya, Mozambik, Pakistan, Filipinler, Sierra Leone, Togo ve Zimbabve olmak üzere 9 yeni ülke daha eklendi.