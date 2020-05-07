Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap: Koronavirüs bitmeyecek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsün bitmeyeceğini, toplumda dolaşmaya devam edeceğini belirterek "Bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım." uyarısı yaptı.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap, Habertürk'te yayınlanan Gün Başlıyor programında Serap Belet ve Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Azap, toplumda yanlış bir algının olduğunu belirterek "Salgının ‘doğal olarak’ tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor" diye konuştu.

Prof. Alpay Azap'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım"

Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım. Genel tedbirler gevşetilecek ama bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım.

Yanlış bir algı var. Salgının ‘doğal olarak’ tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor.

Kuaförlerin açılması

Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya’da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük.

"Önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil"

Kimse olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmasın. 100 yılda, 200 yılda dünyanın başına gelecek bir şeyi yaşıyoruz. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil. Mevsimsel bir grip virüsüne dönüşen, insanlar arasında dolaşan bu virüse alışmak zorundayız. Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek.