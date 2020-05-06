Koronavirüs 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başlamış görünüyor
Dünya genelinde 7 binden fazla hastadan alınan örneklerdeki mutasyonları inceleyen uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) beklenenden daha hızlı veya yavaş mutasyona uğradığına dair kanıt olmadığını bildirdi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 2019'un sonunda insanlar arasında yayılmaya başladığı ve beklenenden daha hızlı veya yavaş mutasyona uğradığına dair kanıt bulunmadığı bildirildi.
CNN'nin haberine göre; Londra Üniversitesi Akademisi Genetik Enstitüsünde genetik uzmanı Francois Balloux ve meslektaşları, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının kullandığı küresel bir veritabanından faydalanarak virüs dizilimi üzerinde inceleme yaptı.
Dünya genelinde 7 bin 600'den fazla hastadan alınan örneklerdeki mutasyonları inceleyen uzmanlar, 'virüsün 2019 sonunda insanlar arasında yayıldığı ve ilk enfeksiyonun ardından çok hızlı biçimde yayılım gösterdiği' bulgusunu elde etti.
Öte yandan; araştırmada virüsün daha kolay bulaştığına veya ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair kanıt bulunmadı.