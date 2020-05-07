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Nenad Bjelica Fenerbahçe'ye imza atıyor! 3 ismi getirecek

Nenad Bjelica ile her konuda anlaşan Fenerbahçe’de dün toplanan yönetim kurulu da kararı firesiz onayladı. Hırvat hocanın birkaç gün içinde imza atması bekleniyor. Bjelica, 3 Hırvat futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirmeyi planlıyor.

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Teknik direktör konusunda son 10 gün içinde çok önemli mesafe kaydeden ve Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe'de dünkü yönetim kurulu toplantısında kesin karar çıktı. Tüm üyeler Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasında fikir birliğine vardı.

Sözleşmeyi Zagreb'de imzalayacak
Yönetim kurulunda dün alınan karar sonrasında Hırvat teknik adamla kısa bir süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Bjelica sözleşmeyi yaşadığı şehir olan Zagreb'de imzalayacak. Türkiye'ye gelmesi durumunda tedbirler kapsamında 14 günü karantinada geçirmesi gerekecek olan Bjelica bir süre daha ülkesinde kalmayı ve çalışmalarını buradan yapmayı planlıyor.

Emre iş başında
Futbol branşındaki operasyonlarda tek yetkili duruma getirilen Emre Belözoğlu'nun da birçok kez Hırvat teknik adam ile görüştüğü de öğrenildi. Takımla ilgili bilgileri de Bjelica'ya aktaran Belözoğlu oldu.

3 isimle geliyor
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması durumunda 3 Hırvat futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirmeyi planlıyor. Bu oyunculardan ikisinin Reims'te oynayan stoper Maresic ile A.Madrid'in Roma'ya kiraladığı golcü Kalinic olduğu ifade ediliyor.

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