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Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Mahallemiz karantinaya alındı!

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın, Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan mahallede ikamet ettiği belirtildi. Twitter hesabından açıklama yapan Demircan, "Mahallemiz karantinaya alındı. Bizde Allah'a şükür herhangi bir şey yok" dedi.

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen ilçenin en büyük mahallesi olan Ziyagökalp ile dağınık bir yerleşime sahip olan Kuruçay mahallesi gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da karantinaya alınan Ziyagökalp mahallesinde bulunan evinde kaldığı belirtildi.Samsunlu olan eski Bakan Demircan'ın bir süredir eşinin memleketi olan Erbaa'da olduğu kaydedildi.

Demircan’dan açıklama
Ahmet Demircan, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demircan, şu ifadeleri kullandı:

* Mahallemiz karantinaya alındı.

* Bizde Allah’a şükür herhangi bir şey yok.

* Kurallara uyma konusunda gevşeklik göstermeyelim.

* Herkese sağlık ve esenlikler dilerim

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