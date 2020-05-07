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Camide Cuma namazı için tarih belli oldu! Namaz sırasında bunlar zorunlu olacak

AK Parti MYK toplantısında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takvimini açıkladığı normalleşme adımları ele alındı. Toplantıda camilerde cuma namazı meselesi de konuşuldu. Bu doğrultuda camilerde topluca namaz kılınmaya 12 Haziran'da başlanacak. Namaz esnasında bazı zorunlu şartlar olacak..

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Yeni tip koronavirüs salgınları önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve milyonlarca insanın merakla beklediği camilerin açılışı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlamasına 12 Haziran'da başlanacak. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları kapsamında toplu ibadete kapatılan camiler de ele alındı. 

Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

Cuma namazları cemaatle 12 Haziran'da kılınacak

4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

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