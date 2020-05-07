Konya'da ailenin ilginç iddiası: Kendiliğinden evde eşyalarımız yanıyor

KONYA'da, eşinden boşanan ve kızı Duha Aslantaş (23) ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın (65), evindeki eşyalar iddiaya göre kendiliğinden tutuşuyor. Hatice Aslan, ''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililere yalvarıyorum. Bize bir çare bulsunlar" dedi.

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Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor.

Bir kez de itfaiye çağırmışlar

Yaşananları anlatan Hatice Aslan, eşyaların kendiliğinden neden tutuştuklarını bilmediklerini söyledi. Eşyalar tutuştuğunda kendi imkanlarıyla alevleri söndürdükleri ve bir kez itfaiye çağırdıklarını ifade eden Aslan, yanan eşyalarını da attıklarını belirtti.

"Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor"

Sorunun çözüme kavuşmasını istediğini belirten Aslan,''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililere yalvarıyorum. Bize bir çare bulsunlar. Biz bu evde nasıl yatalım. Zaten yatacak yatağımızda, eşyamız da kalmadı. Ben sabaha kadar uyumadan yangın çıkarsa söndürürüm diye bekliyorum. Her taraf böyle yandı. Yanan birçok eşyamızı çöpe attık. İş mi yapacağız, yemek mi yapacağız, hayatımızı mı devam ettireceğiz bilmiyorum. Böyle bir evde nasıl yaşayalım? Korkuyoruz ama gidecek bir yerimizde yok. Aldığım bin lira maaşla geçinmeye çalışıyoruz."​ diye konuştu.