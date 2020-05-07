Askıda Fatura sistemine siber saldırı! İBB Sözcüsü Ongun açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dayanışmayı artırmak için başlatılan 'Askıda Fatura' uygulamasına yurt dışı kaynaklı siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı.Abone ol
İBB tarafından koronavirüsün halk üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için başlattığı 'Askıda Fatura' uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleşti.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı sonrası sitenin yurt dışı erişime kapatıldığını duyurdu.
41 bin 883 fatura ödendi
İBB Sözcüsü Ongun, dayanışma kampanyasına ilişkin son verileri de paylaştı. Buna göre toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 adet fatura ödendi.
Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 7, 2020
Son durum şu şekildedir;
Toplam Ödenen Fatura : 41.883
Toplam Ödenen Miktar: 5.027.092 TLhttps://t.co/GyVk21wfZ3
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Foto Galeri Koronavirüs 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başlamış görünüyor