Askıda Fatura sistemine siber saldırı! İBB Sözcüsü Ongun açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dayanışmayı artırmak için başlatılan 'Askıda Fatura' uygulamasına yurt dışı kaynaklı siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

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İBB tarafından koronavirüsün halk üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için başlattığı 'Askıda Fatura' uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleşti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı sonrası sitenin yurt dışı erişime kapatıldığını duyurdu.

41 bin 883 fatura ödendi

İBB Sözcüsü Ongun, dayanışma kampanyasına ilişkin son verileri de paylaştı. Buna göre toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 adet fatura ödendi.