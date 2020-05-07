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Mesut Özil'e sert eleştiri: Artık iyi bir noktada değil

Arsenal efsanelerinden Kevin Campbell, Mesut Özil'in performansını değerlendirdi. Arsenal orta sahasının daha hareketli bir oyuncuya emanet olması gerektiğini vurgulayan Campbell, Mesut Özil hakkında artık iyi bir noktada değil diye konuştu.

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Bir dönem Trabzonspor'da top koşturan efsane isim Kevin Campbell, eski takımı Arsenal ile ilgili İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.

"Çok yönlü orta sahaya ihtiyaç var"

Mesut Özil'in satılması gerektiğini dile getiren Campbell, "Arsenal'in orta sahada çok yönlü bir orta sahaya ihtiyacı var. Arsenal'in sahasının ortasında sadece yaratıcılığını konuşturan değil, aynı zamanda oyunu kırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemem ama Arsenal kariyerinde artık iyi bir noktada değil ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldı" diye konuştu.

Özil'in yerine ikisi isim öneren emektar futbolcu, "Daha Fazla yaratıcılığa ihtiyacımız var. Mesut bazen maçlar iyi gitmediğinde oyunda sıkışıyor. Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular, Arsenal'i ileriye götürebilir." ifadelerini kullandı.

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