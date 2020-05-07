Davutoğlu yine sahnede! Açıklamaları büyük tartışma çıkaracak

Muhalefetteki yerini almaya başlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kriz yönetimi Türkiye’de bir ötekileştirme haline dönüştü” deyip “İşsizlik fonları talan ediliyor. Bakın, devleti yönetmiş birisi olarak uyarıyorum! Türkiye’nin son kaynakları tüketiliyor” ifadelerini kullandı.

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TV5'te Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlayan Davutoğlu, “Türkiye'nin son rezervleri tüketiliyor. Kime kaynak aktarılıyor? Acaba dara düşen bazı şirketlere kaynak mı aktarılıyor? Çünkü Türkiye'de artık ihale rejimi diye bir rejim kalmadı. İhale Kanunu delik deşik” diye konuştu.

"İnfaz düzenlemesi değil, örtülü af"

İnfaz yasasına ilişkin eleştirilerde bulunan Davutoğlu, “İnfaz düzenlemesi, infaz yasası falan değil, örtülü af. Gaspçılar, rüşvetçiler, kamu malına göz dikenler ceza yemeden çıkarken, gazeteciler, düşünce suçluları, tutuksuz yargılananlar içeride kaldı. Perde arkasında hangi pazarlıklar döndü, bilemiyoruz” dedi.

"90'ların Türkiye'sini adım adım geri getirdiler"

“Türkiye'de her şey eskisi gibi artık” diyen Davutoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: Eskiden ‘Yeni Türkiye' kavramı öndeydi. ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' deniyor da, Türkiye'de her şey eskisi gibi artık. 90'ların Türkiye'sini adım adım geri getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi ‘Yeni Türkiye' diyemiyor.

"Diyanet talimatla yönetilmez"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alınmasının bir sır olarak kaldığını ifade eden Davutoğlu, “Nasıl ki Ulaştırma Bakanı’nın görevden alınması bir sırsa, Görmez'in görevden alınışı da bir sırdır. Ne ihtiyaç hissedildi de Türkiye'nin gayet saygı uyandıran bir Diyanet İşleri Başkanı görevden alındı? Maalesef, Diyanet'in talimatla yönetildiği intibası doğduğu anda halkın bir kesimi Diyanet'ten soğuyor. Düşünce özgürlüğünün yok edildiği bir ortamda yeni ufuklar açılmaz. İlim, siyasî otoritenin altında olmaz. YÖK'ün ve Diyanet'in özerk olması gerekir. Diyanet, talimatla yönetilmez” şeklinde konuştu.

“Sistem doğasından tamamıyla uzaklaştı”

“Türkiye, çarpık bir parlamenter sistemden çarpık bir başkanlık sistemine geçti” diyen Davutoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

- Sayın Cumhurbaşkanına 17 sayfa rapor verdim. ‘Bu sistemle istenilen şey, aslında sizin güçlü olmanız falan değil; siz öyle zannediyorsunuz' dedim.

- Türkiye'de otoriterleşme, sadece Sayın Erdoğan'ın otoriterleşmesi değil; sistem artık yapısal olarak otoriterleşti. Bu sistem getirilirken, demokrat kitlelerin denetleyemeyeceği bir iktidar oluşturulmak istendi.

- Başkanlık sistemi aslında 2018'de devreye girmedi. Sayın Binali Yıldırım, genel başkanlıktan ayrıldı, görevini tamamladı çünkü.

- Onların hepsi, birer araç olarak kullanıldı bize karşı. Parti genel başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı birleştiği anda Türkiye'de sistem, doğasından tümüyle uzaklaştı.