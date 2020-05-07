HABER /  GÜNCEL
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

AK Partili belediyeden büyük beğeni toplayan korona önlemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere belediyeler de yaptığı çalışmalarla destek veriyor. Bunlardan bir tanesi de Bursa’nın Kestel Belediyesi tarafından vatandaşın beğenisine sunuldu.

Abone ol

Bursa'da Kestel Belediyesi, vatandaşların dinlenmesi için sosyal mesafeli bank yaptı.Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park alanına yerleştirildi. Vatandaşların büyük ilgisini çeken banklarda kimi arkadaşı ile sohbet ederken, kimi ise gazete ve kitabını okudu.İlk olarak otobüs durakları ve ilçe meydanına koyulan bankların sayısı, tedbirler ve talepler kapsamında arttırılacak. İki kişinin oturacağı banklardaki oturaklar arası 1,5 metre olarak ayarlanırken, salgın sonrasında normal banklara dönüştürülebilecek.

"İlerleyen zamanlarda normale dönecek"
Bankların vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Salgın süresince bir takım önlemleri belediye olarak bizler de almak durumundayız. Sosyal mesafenin korunması adına bazı çalışmalar yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması yakın zamanda kademeli olarak azalacak. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bir arada olmaları ve sosyal mesafeyi de korumaları için arkadaşlarımızla bank tasarladık. Belediyemizin atölyesinde 2 kişinin oturabileceği bankların üretimine başladık. Salgın sürecinde böyle kullanılacak. Meydan, park ve otobüs duraklarına yerleştireceğimiz bankları daha sonra normal banka çevireceğiz” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere Türkiye'den satın alınan 400 bin koruyucu ekipmanı iade ediyor
Yok böyle bir vahşet! Çinli cani adam engelli annesini diri diri toprağa gömdü
KPSS tarihi değişecek mi ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı
Erken seçim var mı? Selvi, AK Parti içinden kulisleri paylaştı
İğrenç üvey baba! 5 ve 13 yaşındaki kızlara tecavüz etti ve tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap: Koronavirüs bitmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Bir karat pırlanta yüzük fiyatı ne kadar? 0,30 karat pırlanta kaç para eder?
Tottenham ve Napoli'den Vedat Muriç'e transfer teklifi
Burdur'da koronavirüsten öldü temas ettiği 154 kişi karantinada
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma! Motorine bu kez indirim geliyor
Koronaya rağmen evden dışarı çıkanlardan şaşırtan cevap
Murat Ünalmış paylaşımıyla tepki çekti! ATV Bir Zamanlar Çukurova yıldızı
Yorumlar 1 yorum