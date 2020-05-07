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8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Ataç yaşama veda etti

Kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet Ataç, hastanede yaşama gözlerini yumdu. Doktorların çabalarına karşın, üç kez kalbi duran Ahmet’in ölüm haberini hastanede anneye refakat eden aktivist Natali Avazyan duyurdu.

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8 yaşındaki Ahmet Ataç, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımdan çıkamadı. 

Oğlu Ahmet için Almanya’da bir klinikte tedavi umudu olduğunu duyuran Zekiye Ataç, yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için yetkililere sosyal medya üzerinden çağrılar yaptı. Çabaları sonuç vermeyince Ahmet Ataç, 70 yaşındaki babaannesi ile Almanya’ya gitti. Annesini yanında isteyen Ahmet, tedavisine ara verildiği süreçte yeniden Türkiye’ye getirildi. Yürütülen kampanya sonunda anneye pasaportu verildi ancak artık Ahmet için çok geçti.

Babaya izin sabah çıkınca yetişemedi

Ahmet'in durumunun ağırlaşması üzerine, Tarsus Cezaevi’nde tutuklu bulunan baba Harun Reha Ataç için savcılıktan izin talep edildi. Aileye eşlik edenler, savcılığın ancak sabah gidiş için izin verdiğini, bu nedenle baba Ataç’ın oğlunun yanına gelemediği bilgisini paylaştı.

Ne olmuştu?

Anne ve baba Ataç, 20 Şubat 2018’de gözaltına alınmıştı. Zekiye Ataç, iki haftalık gözaltı sürecinden sonra serbest bırakılırken, Adana’da özel bir yurtta çalışan Harun Reha Ataç ise ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklandı. Bu süreçte çocukları Ahmet Ataç’ın ise kansere yakalandığı ortaya çıktı.

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