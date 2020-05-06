Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 bini aştı

Bu ülkeyi 29 bin 684 can kaybıyla İtalya, 29 bin 427 ile İngiltere, 25 bin 857 ile İspanya, 25 bin 531 ile Fransa, 8 bin 339 ile Belçika, 7 bin 966 Brezilya, 6 bin 933 ile Almanya, 6 bin 418 ile İran, 5 bin 204 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.