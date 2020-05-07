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Adana'da minik Kuzey 20 Mayıs'ta yeniden doğacak nakil bekliyor

ADANA’da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer’in Yunan donörü Andreas, 14 gün karantinaya alınıp koronavirüs testi yapılmıştı, o test negatif çıktı. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak nakil 20 Mayıs'ta yapılacak.

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Adana’da Özgül ve Gürcan Şengezer çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye götürülen minik Kuzey’in yapılan testlerinde Akut Lenfoblastik Lösemi’ye yakalandığı belirlendi.

Küçük bedeniyle mücadeleyi bırakmıyor

Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası’ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas’ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası’nın girişimleri sonucu Andreas’ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.

20 Mayıs'ta nakil gerçekleşecek

Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın koronavirüs testlerinin dün negatif çıktığı öğrenildi. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak naklin 20 Mayıs'ta Adana'da yapılacağı bildirildi.

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