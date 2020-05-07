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Almanya Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımını duyurmadı: Gizli gönderin

Dünyaya tıbbi yardımda bulunan Türkiye, Almanya'ya da 2 milyon maske gönderdi. Alman medyası Berlin'in bu yardımların gizli kalmasını istediğini öne sürdü.

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Almanya, Türkiye'nin gönderdiği 2 milyon maskeyi 'siyasi gerekçe' ile duyurmadı.

Koronavirüs krizinde tulum, kıyafet ve maske bulamayan Almanya, rotasını Türkiye’ye çevirdi. Akşam'ın haberine göre, gelen talep üzerine Türkiye, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne 2 milyon maske ve 200 bin koruyucu kıyafet gönderdi. Ancak Alman medyası Almanya’nın maske yardımının gizli kalmasını istediğini öne sürdü. ARD’nin Türkiye muhabirinin imzasıyla Tagesschau internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye’nin Kuzey Ren Vestfalya eyaletine 2 milyon koruyucu maske gönderdiğini ancak yardımın kabul edilip edilmemesi konusunda eyaletin Başbakanı Armin Laschet ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında tartışma yaşandığı ileri sürüldü. 

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti onayladı

Site, Türk hükümetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Alman tarafının Ankara’dan yardımın gizli kalmasını istediğini savundu. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yetkilileri ise Türkiye’den Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne 2 milyon maskenin gönderildiğini onayladı.  

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