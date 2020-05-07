Vaka sayısı neden arttı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kalabalıklaşma nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Abone ol

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bazı mesajlar paylaştı.

"Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614, dün 1832, bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" diyen Özlü, şöyle devam etti:

Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor

"Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz.

Gevşemek, 'bu iş bitti' zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız. İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim."