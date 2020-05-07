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Antalya Valiliği sokağa çıkma yasağı olacak mı son haber geldi

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bu haftasonu yani 9-10 Mayıs'ta 24 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önceki haftalarda sokağa çıkma yasağının olduğu Antalya'da artık sokağa çıkma yasağı olmayacak. Antalya Valiliği artık sokağa çıkma yasağının kalktı diyerek müjdeyi verdi.

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Antalya Valiliği'nden sevindiren sokağa çıkma yasağı kalktı açıklaması geldi. Bu haftasonu 24 ilde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Daha önceki haftasonlarında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya'da artık sokağa çıkma yasağı uygulaması kalktı. Antalya Valiliği sevindiren gelişmeyi duyurdu. 

Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, ülke olarak, Kovid-19 Mücadelemizin 1’inci aşamasını başarıyla tamamladık. Antalya olarak, evde kaldık, tedbirlere uyduk ve başarıyla tamamladık. Katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Korona mücadelemizin 2’nci aşaması Kontrollü Sosyal Hayat olarak açıklandı. Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla" ifadelerini kullandı.

24 ilde sokağa çıkma yasak:  Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde  vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

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