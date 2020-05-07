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Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin, geçen sezon İran'ın Esteghlal takımından transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshettiği bildirildi.

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İran basınında çıkan haberlere göre; Sarı Lacivertliler, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Haberlerde 19 yaşındaki oyuncunun TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandığı; ancak sadece 7 maçta forma giydiği ve gol atamadığı kaydedildi.

İran'ın, Hindistan'da çeyrek finale kaldığı 2017 FIFA 17 Yaşaltı Dünya Kupası'ndaki kadrosunda olan Allahyar, 6 Haziran 2019'da Milli Takım'la ilk maçına çıktı. Allahyar, İran formasıyla 5 gol kaydetti.

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