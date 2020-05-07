Sakarya'da cami hırsızlarını vücudundaki detay yakalattı

SAKARYA’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, girdikleri 4 camiden dizüstü bilgisayar, semaver ve para çalan 2 şüpheli, birinin elinde bulunan dövmeden tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

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Adapazarı ve Serdivan’da bulunan 4 camiye, kapılarını zorlayarak ve camlarını kırarak giren şüpheliler, içeride buldukları dizüstü bilgisayar, elektrikli semaver ve parayı alıp kaçtı.

Kesinleşmiş hapsi olduğu ortaya çıktı

Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilere ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden birinin elindeki dövmeden E.O. olduğu tespit edildi. E.O. ile suç ortağı B.G. yakalanırken E.O. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.