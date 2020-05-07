Diyarbakır HDP binası önünde hareketlilik: Oğlum 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi

DİYARBAKIR'da 3 eylül 2019'dan beri HDP binası önünde çocuğu için eylem yapan ailelerden Ayşegül Biçer, oğlunun 'Beni kurtarın' diye yardım istediğini söylerek HDP binasına girmek istedi, polis ekipleri engel oldu.

Abone ol

Sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelerek HDP'den oğlunu isteyen Ayşegül Biçer, HDP il binasına girmek istedi. Biçer'in içeri girmesine polis engel olurken. 'Oğlumu bugün bana getireceksiniz' diye haykıran kanser hastası acılı anne Biçer, oğlundan haber aldığı için geldiğini söyledi.

"Tehdit edilerek götürüldüğünü öğrendim"

Anne Ayşegül Biçer, "Bu sabah bana gelen haberde oğlumun HDP'liler tarafından tehdit edilerek götürüldüğünü öğrendim. Oğlum, 'beni kurtarın' diye birisini arayıp, söylemiş. Söylediği kişi beni arayıp 'git çocuğunu kurtar, çocuğun yalvarıyor orada' dedi. Ben geldim HDP'den oğlumu almaya, bugün oğlumu bana versinler. 18 ay oldu, yeter artık dayanamıyorum." dedi.

Bir diğer acılı annenin oğlu 4 yıldır kayıp

Ayşegül Biçer'e destek olan annelerden Diyarbakırlı Remziye Akkoyun da fenalık geçirdi. Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemini sürdürüyor.