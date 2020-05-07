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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan maske dağıttı CHP'ye seslendi

İhlas Haber Ajansı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesince Tekstil Kent'teki fabrikalarda üretilen maskeleri Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlara dağıtırken talep gelmesi halinde CHP'li belediyelere de maske gönderebileceklerini söyledi.

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Maske dağıtımından sonra gazetecilere konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’li belediyelerin maske bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve talep etmeleri halinde CHP’li belediyelere de Ağrı Belediyesi tarafından üretilen maskeleri gönderebileceklerini söyledi.

"Günde 150 bin maske üreten bir belediyeyiz"

Ağrı Belediyesince Tekstil Kent'te üretilen maskeleri Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini belirten Sayan, “Bu gün maske dağıtımına devam ettik. Biz belediye olarak günde 150 bin maske üreten bir belediyeyiz. Daha önce Sağlık Bakanlığına 1 buçuk milyondan fazla maske gönderdik. Şimdi başka il ve ilçelere de gönderdik. Bugün de devam ediyoruz dağıtmaya. Bugün yine çıkıp her bir iş yerine bir kutu maske bıraktık. Bu konuda vatandaşlarımız sıkıntı çekmeyecek” dedi.

"CHP’li belediyeler çok sıkıntı çekiyormuş"

CHP’li belediyelerin talep etmesi halinde maske gönderebileceklerini kaydeden Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“Duyduğuma göre CHP’li belediyeler çok sıkıntı çekiyorlarmış. Bize haber versinler. Biz onlara yeteri kadar maske gönderelim. Hiç böyle gürültü patırtı yapmalarına gerek yok. CHP’li belediyeler bize söylesinler biz onlara gerekli maskeleri gönderelim. Ayrıca dezenfekte işleri de devam ediyor. Berber, kıraathane, güzellik merkezleri ile ilgili hizmetlerimiz devam edecek.”

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