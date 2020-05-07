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Adana'da hapisten yeni çıktı güvercin kavgasında öldürüldü

ADANA'da, dün 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvercin yüzünden çıktığı öğrenildi. Kavgada hayatını kaybeden Remzi Türeyici'nin (30) ise bir hafta önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

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Ölümle sonuçlanan olay, dün Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaş grubuna ait güvercin, komşularının güvercin beslediği evin damına kondu.

Pompalı tüfek ve sopalar çıktı

Arkadaş grubu, güvercini almak için komşularına gittiğinde olumsuz yanıt aldılar. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi.

Mermilerin hedefi oldu

Yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi Türeyici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Remzi Türeyici'nin bir hafta önce çeşitli suçlar nedeniyle bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Öte yandan Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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