HABER /  POLİTİKA
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Tunceli dağlarına yazılan yazı Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Saadet Parti Lideri Temel Karamollaoğlu dağ yamacına yazılan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısının kimseye fayda sağlamayacağını dile getirdi.

Abone ol

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir dağ yamacına, "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazıldı.Yazının bölge halkını rahatsız edeceğini söyleyenler oldu, tartışmalar başladı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tunceli'deki yazıyla ilgili tartışmalara katıldı.

Bunu yapmanın faydası yok
Karar'a konuşan Karamollaoğlu, "Şu anda milli duyguları galeyana getirmek için bu tip şeylere gerek varsa yazsınlar ama bu başka sebeplerden dolayı gerginliğe vesile oluyorsa bunu yapmanın faydası yok. Türkiye’de bir problemin olmadığını söyleyebilir miyiz? Kürt meselesi diye bir mesele var. Bunun kimseye faydası olmaz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar neden yükseliyor Ali Babacan sebebini açıkladı! Büyük bir kriz geliyor
Almanya Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımını duyurmadı: Gizli gönderin
2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi netleşti
Vaka sayısı neden arttı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü açıkladı
Türkiye'den İsrail'e sert uyarı! Bir an önce son ver!
İngiltere Türkiye'den satın alınan 400 bin koruyucu ekipmanı iade ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır HDP binası önünde hareketlilik: Oğlum 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
Koronavirüsten öldü temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var hangi günler sokağa çıkma yasak?
Sakarya'da cami hırsızlarını vücudundaki detay yakalattı
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist gri listede
Fırat Altunmeşe'yi babası İzzet Altınmeşe böyle ti'ye aldı sosyal medyaya düştü
Yorumlar