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Suriye'nin İdlib kentinde 9'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 9'uncusu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İdlib'de 9'uncu devriye 

Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

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