Maske satışında tavan fiyat belli oldu! Tanesi 1 liradan 50'li paketle satışta

Maske satışı ve tavan fiyatına ilişkin son dakika haberini Ticaret Bakanlığı duyurdu. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 liradan satılacak.

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TÜRKİYE'de maske satışı yarın İstanbul'da başlıyor. Ticaret Bakanlığı, maskelerin satış fiyatı için tavan bir fiyat belirledi. Bu fiyatın üstünde satanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Ticaret Bakanlığı'nın cerrahi maske için belirlediği fiyat KDV dahil 1 lira oldu. Bu fiyatın üzerindeki satışlar fahiş fiyat olarak değerlendirilecek. Maske satışı yarın ilk olarak İstanbul'da başlayacak, sonrasında tüm illerde satışlar olacak.

Maskeler nerelerde satılacak?

Ticaret Bakanlığı açıklamasında bu noktaya da açıklık getirildi. Tanesi 1 liradan verilecek olan maskeler marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar tarafından yapılacak. Maskeler internet üzerinden elektronik ticaret platformlarından da alınabilecek. Maskeler ilk etapta 50'li paketler halinde satılacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan gelen maske satışı açıklamasında şu bilgiler verildi:

*Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

*Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.

Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir.

Maske satışı yarın İstanbul'da başlıyor

Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."



