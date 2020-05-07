Donald Trump bu kez de hemşireyle atıştı

ABD Başkanı Donald Trump, haftalardır aynı maskeyi taktığını söyleyerek kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkat çeken hemşireye, “Sizin için öyle olabilir ama pek çok kişi öyle demiyor” yanıtını verdi.

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Salgınla mücadele yöntemleri bir hayli tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Oval Ofis'e gelen grupta bulunan bir hemşireyle yaşadığı diyalog nedeniyle tepki çekti.

Bir muhabirin kişisel koruyucu ekipmanlarının yeterli olup olmadığını sorusu üzerine yaşadıkları sıkıntıyı anlatmak için bir fırsat yakalayan ABD Uygulayıcı Hemşireler Birliği Başkanı Sophia L. Thomas, “Ara sıra. Ülke genelindeki meslektaşlarımla konuşuyorum, bazı bölgelerde yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman yok, ancak bu eşi benzeri görülmemiş bir dönem” dedi.

“Okuldayken öğrendiğimiz enfeksiyondan korunma önlemlerine göre, her bir hasta için bir koruyucu önlük ve bir maske kullanmalıyız” diyen Thomas, ‘haftalardır’ aynı N95 maskeyi kullandığını vurguladı. Yine de anlayışlı davranmaya çalışan Thomas, “Kişisel koruyucu ekipman seyrek bulunuyor ama bu yönetilebilir ve biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bizler hemşireyiz, uyum sağlamayı öğrenmeli ve hastalarımızın bakımını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Salgın devam ettikçe yapacağımız şey de bu” ifadelerini kullandı.

Topu bir önceki yönetime attı

Donald Trump ise hemşirenin bizzat tecrübe ettiği duruma itiraz ederek, “Senin için (ekipman eksikliği) ara sıra belki ama diğer pek çokları için öyle değil” dedi. Hemşirenin “Katılıyorum” demesi üzerine sözlerini sürdüren Trump, "Çünkü ben zıttını duydum. Koruyucu önlük dolu olduğunu duydum. Raflarımız bomboştu, hiçbir şeyimiz yoktu çünkü bir önceki yönetim onları oraya koymadı. Sorun değil, ama neredeyse her yerde muazzam bir arzımız olduğunu duydum” diye konuştu.

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