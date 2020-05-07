Ahmet Demircan kimdir eşi Perihan Demircan ve çocukları korona mı?

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın, Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan mahallede ikamet ettiği söylemesinin ardından Ahmet Demircan kimdir, aslen nereli ve eşi Perihan Demircan kimdir soruları merak konusu oldu.Peki 66 yaşındaki Ahmet Demircan ve eşi koronavirüs mü?

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Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan sosyal medya hesabından Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan mahallede ikamet ettiğini ve karantinada olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Ahmet Demircan kimdir, eşi ve çocukları kimdir araştırması yapmaya başladı. İşte Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan hakkında merak edilenler...

Tokat’ın Erbaa ilçesinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen ilçenin en büyük mahallesi olan Ziyagökalp ile dağınık bir yerleşime sahip olan Kuruçay mahallesi gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da karantinaya alınan Ziyagökalp mahallesinde bulunan evinde kaldığı belirtildi.

Samsunlu olan eski Bakan Demircan'ın bir süredir eşinin memleketi olan Erbaa'da olduğu kaydedildi.

DEMİRCAN’DAN AÇIKLAMA

Ahmet Demircan, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demircan, şu ifadeleri kullandı:

* Mahallemiz karantinaya alındı.

* Bizde Allah’a şükür herhangi bir şey yok.

* Kurallara uyma konusunda gevşeklik göstermeyelim.

* Herkese sağlık ve esenlikler dilerim.

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

13 Temmuz 1954’te Samsun’da doğdu. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye’dir. Tıp Doktoru, Genel Cerrah; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı.Samsun 1 No’lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.