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Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi zirveyi gördü

Altının gram fiyatı, 395,5 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 648 lira, cumhuriyet altını da 2.640 liradan satılıyor.

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Önceki gün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 395,5 lira ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem gördü.

Çeyrek ve cumhuriyet altını 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 648 lira, cumhuriyet altını da 2.640 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.693 dolar seviyesinde bulunuyor.

380-400 lira bandı izlenecek

Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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