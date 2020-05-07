Cerrahi maske satış fiyatında Metro marketten sürpriz! Karsız verecek

İSTANBUL'da maske satışı ve fiyatı belli olurken Metro Marketleri aldığı kararı duyurdu. Metro maskeleri üzerine kar koymadan aldığı fiyattan satacak.

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Ücretsiz maske dağıtımında yaşanan sıkıntılar sonrası maske satışına izin çıktı. Ticaret Bakanlığı, maskelerin satış fiyatı için KDV dahil 1 lira tavan fiyat belirledi. Bu fiyatın üzerindeki satışlar fahiş fiyat olarak değerlendirilecek.

Metro marketler zinciri maske satışıyla ilgili sürpriz bir karar aldı. Metro'dan müşterilerine gönderilen mesajda maskeler üzerine kar payı konulmayacağı, alındığı fiyattan herkese satılacağı duyuruldu.

Metro'nun maske açıklamasında şöyle denildi:

*Değerli müşterimiz, bugün itibarıyla mağazalarımızda medikal maske satışımız yeniden başlamıştır. Fiyat spekülasyonları ile verdiğimiz mücadele kapsamında medikal maskeler alış fiyatından satışa sunulmuş olup Metro Türkiye olarak hiçbir kar elde edilmemektedir.

Maskeler nerelerde nasıl satılacak?

Tanesi 1 liradan verilecek olan maskeler marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar tarafından yapılacak. Maskeler internet üzerinden elektronik ticaret platformlarından da alınabilecek. Maskeler ilk etapta 50'li paketler halinde satılacak. İlerleyen dönemde maskeler 10'lu haketler halinde de satışta olacak.