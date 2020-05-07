Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den TFF kararına tepki: Maçların başlaması için gerekçe yok

'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine ilişkin açıklamalar yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maçların hemen başlama kararını anlamadığını belirterek, "Bilim Kurulu olarak her çorbaya maydanoz olacak bir kurul değiliz. Kararı federasyon aldı" şeklinde sert bir ifade kullandı.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağını duyurmasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Prof. Özlü, Haber Global'in "Süper Lig'in başlaması için 12 Haziran erken mi?" sorusuna "Bana sorarsanız maçların hemen başlaması için gerekçe yok" yanıtını verdi.

"Bize sorulmamış ve gündeme gelmemiştir"

Maçların başlaması konusunda Bilim Kurulu'na bir şey sorulmadığını söyleyen Tevfik Özlü, şöyle konuştu: Neden hemen başlanıyor anlayamıyorum. Bizim böyle bir gündemimiz olmadı. Federasyon kendisi böyle bir karar aldı. Bilim Kurulu Türkiye'yi yönetmiyor, bir yürütme kurulu değil, icra kurulu değil. Bizim böyle bir yetkimiz de yok. Her çorbaya maydanoz olacak bir kurul değiliz.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir danışma kuruluyuz. Bu konuda bize bir şey sorulmamış ve gündeme gelmemiştir.

"Biz karara müdahil olmadık"

TFF'nin aldığı kararı değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de şunları kaydetti:

Bilim Kurulu olarak liglerin başlayıp başlamamasına yönelik herhangi bir görüş bildirmedik. Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ligler açılsın veya açılmasın diye bir beyanatımız da olmadı. Ama açılacaksa da her halükarda seyircisiz oynanacak veya çok uzak mesafelerde az miktarda seyirci girebilir belki. Futbolcular için de çok sıkı taramaların yapılması lazım.

En önemli unsur sporcu sağlığı. Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gerekiyor. Bu nedenle çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor.