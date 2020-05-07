Türkiye'nin ilk karantina hastanesi görüntülendi! koronavirüse karşı savaşıyorlar

Ana binaya alınmadan tedavi şansı: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, karantina uygulanan hastalara bir otel rahatlığı sağladıklarını ve hastaların tüm isteklerini karşıladıklarını söyledi. Ek bina hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, "Buranın tomografisi ve 2 ameliyathanesi var. Bir hastada herhangi bir sıkıntı gördüğümüzde ana binaya almadan tedavi edebilme şansımız var. 9 yataklı izole yoğun bakım var. Ayrıca 2 ve 3'üncü katımızda her oda, izole yoğun bakıma çevrilebilecek durumda" diye konuştu.