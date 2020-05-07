Türkiye'nin ilk karantina hastanesi görüntülendi! koronavirüse karşı savaşıyorlar
ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binası Türkiye'nin ilk karantina hastanesi oldu. Virüsün merkezi Vuhan'dan toplam 42 kişinin getirildiği, Yoğun bir fedakarlıkla koronavirüse (kovid-19) karşı mücadelenin verildiği o hastane ilk kez objektiflere yansıdı. Öte yandan hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişinin muayene edildiği belirtildi.
Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinden 1 Şubat'ta tahliye edilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında gözlem altına alındı. Ardından 26 Şubat'ta aynı hastanede İran'dan gelen yolcular ve mürettebat da bu hastanede gözlem altında tutuldu. Sürecin başında karantina hastanesi olarak kullanılan ek bina, Mart ayının ikinci haftasında ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü. Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı büyük bir özveriyle yürüttüğü mücadele görüntülendi. İşte objektife yansıyanlar..
600 pozitif vakaya tedavi: Hastanede bugüne kadar 6 bin 500 kişi muayene edildi ve bunlardan şüpheli görülen ve testleri pozitif çıkan 600'ü yatırılarak, tedavi edildi. Daha önce ameliyathane olarak kullanılan alan negatif basınç odalı, 9 yataklı yoğun bakım ünitesi haline getirildi. Grip hastaları için hastane bahçesine kurulan çadır polikliniklerde ön muayene yapıldıktan sonra negatif basınçlı sürüntü alma çadırlarında şüpheli görülenlerden numune alınıyor. Hastanede yapılan PSR testleri pozitif çıkanlar, burada tedaviye alınıyor.
Ana binaya alınmadan tedavi şansı: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, karantina uygulanan hastalara bir otel rahatlığı sağladıklarını ve hastaların tüm isteklerini karşıladıklarını söyledi. Ek bina hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, "Buranın tomografisi ve 2 ameliyathanesi var. Bir hastada herhangi bir sıkıntı gördüğümüzde ana binaya almadan tedavi edebilme şansımız var. 9 yataklı izole yoğun bakım var. Ayrıca 2 ve 3'üncü katımızda her oda, izole yoğun bakıma çevrilebilecek durumda" diye konuştu.
Prof. Dr. Kılıç, şu anda hastanede 140 koronavirüs hastasının tedavi gördüğünü belirterek, Zekai Tahir Burak ek binası yeterli gelmeyince hastanenin ana binasında da Covid servisi oluşturduklarını kaydetti.