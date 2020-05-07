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Türkiye'de Nisan ayı otomobil satış rakamları bell oldu! Ciddi düşüş var

Tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatı vuran Covid-19 pandemisi Türkiye'deki otomobil satışlarını da düşürdü. Bu doğrultuda otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın nisan ayı ile geçen yılın nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14,6 düştü.

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Malum koronavirüs salgını ekonomik alanda, gıda sağlık malzemeleri gibi birkaç kalem dışında kalan her sektörü vurdu. Korona salgının en şüphesiz çok etkilediği sektörlerden  biri de otomobil sektörü oldu. Otomotiv fabrikalarındaki üretimin durması ve bayilerin kapanması nedeniyle oldukça zarar gördü. Ülkemizde ise birkaç üretici dışında otomobil üretimi tamamen durdu ve birçok bayi kapandı.

Ancak Türkiye'de koronavirüsün Avrupa ülkelerine göre geç görülmesi, yılın ilk çeyreğinde satılan otomobil sayısının azalmasını engelledi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre ilk çeyrekte ülkemizdeki satışlar yüzde 44,8 artarak 99 bin 630'a ulaşmıştı.

Ancak nisan ayında satışların oldukça azalması, ilk 4 aylık dönemde bu oranın düşmesine neden oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışları, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

Nisan ayında satışlar düştü 

Nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı. Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi.

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