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CHP'den kanun teklifi! Koronavirüsten ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın

CHP, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılması için kanun teklifi verdi.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önde savaşarak hayatını ortaya koyan sağlık çalışanları takdir topluyor. 

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan 4 maddelik yasa teklifi, 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik öngörüyor.

"Şehit yakınlarına tanınan haklar sağlıkçılara da sağlanmalı"

Teklifin gerekçesinde koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratan koronavirüs salgınında, TBMM'ye düşen başka insanların hayatlarını kurtarma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır.

Tazminat ve aylık bağlanması 

Teklif ile pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi, 'görev şehidi' olarak sayılmaları amaçlanırken, nakdi tazminat ve aylık bağlanacaklara Kovid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da eklenmesi öngörülüyor.

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