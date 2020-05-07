2 çocuk babası adam basketbol sahasında kendini asarak intihar etti

KAYSERİ'de 2 çocuk babası adam, kendini basketbol sahasındaki demirlere asarak intihar etti. Haberi alan yakınlarıysa olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kayseri'de sabah saatlerinde mahallelerindeki parka giden vatandaşlar, basketbol sahasının demirlerine kendisini asarak intihar eden bir şahıs gördü. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden Eraslan Ö'nün 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Kendini demir parmaklıklara astı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta bulunan bir oyun parkında davulculuk yapan 42 yaşındaki Eraslan Ö. kendini iple demir parmaklıklara asarak intihar etti.

Yakınları sinir kriz geçirdi

Eraslan Ö'yü parkta asılı halde gören vatandaşlar, polis ekiplerine ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemeler sonrasında bulunduğu yerden indirilen iki çocuk babası Eraslan Ö'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir kriz geçirdi.

Yetkililer olayla ilgili işlem başlattı.