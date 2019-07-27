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Erdoğan 'bedelini ağır öderler' ile ne demek istedi? Ahmet Hakan açıkladı

Erdoğan 'bedelini ağır öderler' ile ne demek istedi? Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı işaret ederek, "bu tip ihanetlerin içinde olanlar, bu işin bedelini ağır öderler” ifadesini, siyaseten bitmek anlamında söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti kurması beklenen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı kastederek söylediği sözler konuşulmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın gündeme oturan "bu tip ihanetlerin içinde olanlar, bu işin bedelini ağır öderler” ifadesini, kimi medya organları "Erdoğan tehdit etti" diye verdi. Peki Erdoğan ne demek istedi?  Tartışmalara katılan Ahmet Hakan bugünkü köşesinde o açıklamanın analizini yaptı:

Siyaseten bitmek, siyaseten unutulmak

"(...)Açtım konuşmanın tamamını... İlgili bölümde şöyle diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Bunları kafanıza takmayın. Bizden ayrılıp parti kuranları çok gördük. Şimdi sorsak adlarını kimse bilmez. Adını sanını kimse bilmez bunların. Bu iş böyledir. Çünkü bu tip ihanetlerin içinde olanlar, bu işin bedelini ağır öderler”.

Biraz Türkçe bilen, azıcık kafası çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin tamamını okuduğunda...

Bedelini ödemekten kastettiğinin... Siyaseten bitmek, siyaseten unutulmak olduğunu anlar. Hep söyledim, yine söylüyorum: Kanmayın şu internet sitelerinin maksadı çarpıtan özetlemelerine!"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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