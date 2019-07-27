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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleriBakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugünkü hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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