İçişleri Bakanlığı: Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleriBakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugünkü hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ülke şokta! Ünlü koşucu aracında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı