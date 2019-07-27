Reza Zarrab'ın aleyhine açılan tecavüz davasında yeni gelişme! Dosya kapandı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tutuklu yargılama sürecindeki Reza Zarrab'a, eski koğuş arkadaşı Faouzi Jaber'in tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla açtığı dava dosyası kapandı.

Reza Zarrab'ın Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center MCC cezaevinde kaldığı sırada aynı koğuşu paylaştığı Jaber, davayı 2017 yılının Aralık ayında açmıştı.

İddialarını geri çekti

Yaklaşık 20 aydır süren dava, Jaber'in Zarrab aleyhinde iddialarını geri çekmesi üzerine sona erdi.

Davanın düşmesiyle ilgili mahkeme tutanağını Zarrab adına avukatı Robert Anello, Jaber adına avukatı Alexei Schacht imzaladı.

Tarafların davanın düşmesi konusunda uzlaşmasının ardından hakim Sholomo Hagler, dosyanın kapatılmasına hükmetti. Jaber, Zarrab aleyhine açtığı davada tazminat talebinde bulunmuştu.

Defalarca saldırdığını öne sürmüştü

Jaber, Zarrab'ın servet, güç ve siyasi bağları nedeniyle ilk başta arkadaş olarak güvenini kazandığını ancak aynı koğuşta kalmaya başladıktan sonra defalarca kendisine saldırdığını öne sürmüş, "Zarrab bana iki kez tecavüz etti. Her fırsat bulduğunda bana cinsel tacizde bulundu" suçlamasında bulunmuştu.

Zarrab, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı savunmada, Fildişi Sahili kökenli Faouzi Jaber'in kendisiyle ilgili suçlamalarına madde madde yanıt vererek hakkındaki tecavüz ve cinsel taciz iddialarını kabul etmemişti.

Reza Zarrab daha önce bir süre aynı koğuşu birlikte paylaştığı Jaber'in, tecavüz ve cinsel istismar iddiasıyla açtığı davadaki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek mahkemeden davanın düşürülmesini talep etmişti.