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Abdullah Avcı aradığı stoperi İngiltere'de buldu

Abdullah Avcı aradığı stoperi İngiltere'de buldu

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, sol stoper bölgesi için Stoke City'de forma giyen Bruno Martins İndi'nin transfer edilmesini isterken Hollandalı oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

Vitor Hugo'yu son anda elinden kaçıran Beşiktaş, sol stoper transferinde rotasını Premier Lig'den Championship'e düşen Stoke City'de forma giyen Bruno Martins İndi'ye çevirmişti. 

Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı. Kiralamaya yanaşmayan Stoke City'li yöneticiler, 27 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı bonservisi ile verebileceklerini söyleyerek 6 milyon Euro talep ettiler. 97 maçta Stoke City formasını giyen Bruno Martins İndi, iki kez rakip ağları havalandırdı.

Beşiktaş için rest çekti
Beşiktaş'ın ise 4 milyon Euro önerdiği ve bu rakamı 4 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtilirken siyah-beyazlı takıma gelmek isteyen İndi'nin de Stoke City'ye "Bir alt ligde forma giymem, transferimde zorluk çıkarmayın" restini çektiği öğrenildi.



Daha önce de istemişti
Kartal, Porto forması giydiği dönemde de Hollandalı yıldıza talip olmuş ancak 12 milyon Euro'luk bonservisi karşısında geri adım atmıştı.

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