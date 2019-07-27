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Diego Costa Real Madrid'e 4 gol attı Fenerbahçeliler kahroldu

Diego Costa Real Madrid'e 4 gol attı Fenerbahçeliler kahroldu

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, Real Madrid'i 7-3 yenerken Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Costa'nın 4 gol birden atmasının ardından sarı-lacivertliler adeta yıkıldı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan derbi maçta Atletico Madrid, Real karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. ABD'nin New York şehrinde bulunan MetLife Stadium'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 7-3'lük skorla kazandı.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Diego Costa'nın biri penaltıdan 3, yeni transferi Joao Felix ve Angel Correa'nın da birer golüyle ilk yarıyı 5-0 gibi farklı bir skorla önde kapadı. İkinci yarıda da fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, Diego Costa ve Vitolo'nun golleriyle sahadan 7-3 galip ayrıldı. Real Madrid'in gollerini Nacho Fernandez, penaltıdan Karim Benzema ve Javi Hernandez kaydetti. 

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Costa, 4 gol birden atarak geceye damga vururken İspanyol golcü müsabakanın 65.dakikasında Dani Carvajal yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Hezimetin ardından şok yaşadılar
Takımlarını desteklemeyen gelen Real Madrid taraftarları ise büyük şok ve şaşkınlık yaşadı. Real Madrid'li oyuncular tarihi hezimetin ardından büyük üzüntü yaşadı.



Transfer hayali suya düştü
Fenerbahçeli taraftarlar, Diego Costa'nın Real Madrid karşısında 4 gol atmasının ardından sarı-lacivertli takıma transferinin mümkün olmayacağı görüşünde birleşirken sosyal medyada konuyla alakalı birçok yorum ve caps'ler yapıldı.

İşte Twitter'da yapılan o yorumlar...



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