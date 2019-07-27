Çaykur Rizespor, Nill De Pauw’i renklerine bağladı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen, Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan Nill De Pauw’a, Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile Çaykur Rizespor’a 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Çaykur Rizespor, Yunanistan Süper Lig takımı PAOK'tan 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı.
Chatziisaias için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.