HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor, Nill De Pauw’i renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı
Çaykur Rizespor, Nill De Pauw’i renklerine bağladı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen, Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan Nill De Pauw’a, Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile Çaykur Rizespor’a 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Öte yandan Çaykur Rizespor, Yunanistan Süper Lig takımı PAOK'tan 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı. 



Chatziisaias için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Mesut Özil bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Mesut Özil bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Büyük ikramiye bileti çalındı mı? CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu
Büyük ikramiye bileti çalındı mı? CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu
Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti
Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti
Çaresizliğin fotoğrafı! Guatemala'dan ABD'ye geçmek için 2 bin 410 kilometre yol gitti
Çaresizliğin fotoğrafı! Guatemala'dan ABD'ye geçmek için 2 bin 410 kilometre yol gitti
"Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı"
"Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı"
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın hayatını kaybetti
Hrant Dink davasının firarisi İzmir'de yakalandı
Hrant Dink davasının firarisi İzmir'de yakalandı
Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti
Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti
Kayserispor fark yedi hakem maçı bitirdi
Kayserispor fark yedi hakem maçı bitirdi
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Yorumlar