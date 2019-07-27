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Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti

Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörleri belli oldu. YÖK üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

YÖK üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, YÖK üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.

İşte rektör atama kararları

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Atama Kararlarında yer alan Rektör atamaları şöyle gerçekleşti:

Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'in ise Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına karar verildi.

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